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В суд отправилось уголовное дело о столкновении моторной лодки и катера с депутатами

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

В Ставропольский районный суд передали дело о смертельном столкновении надувной лодки и катера, в котором были депутаты "Единой России". Об этом сообщает zasekin.ru.

Предварительное слушание назначено на 4 февраля.

Напомним, около 20:00 18 июня 2021 г. недалеко от Жигулевска на Волге столкнулись моторная лодка "Фьорд-460" и надувная лодка Gladiator с 32-летним Денисом Безруковым, его женой Ольгой и их пятилетним сыном. От удара 32-летний владелец надувной лодки выпал за борт и ушел под воду. Его тело обнаружили только 27 июня в 8 км ниже по течению. Катер же сразу после удара отправился к берегу, высадил кого-то на сушу, а затем вернулся к месту столкновения.

В катере, кроме водителя, были два пьяных депутата городской думы Жигулевска от "Единой России" Юрий Краснобаев (он также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник") и Юрий Погиблов.
Следствие считает, что в трагедии виноват водитель катера, который нарушил правила безопасности.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже возбудили еще одно уголовное дело - по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") из-за того, что водитель катера сразу же покинул место ЧП.

После случившегося Краснобаев лишился должности в заповеднике, также оба депутата покинули партию.

На сайте Ставропольского районного суда указана только одна статья обвинения - ст. 263 УК РФ. Адвокат семьи погибшего Кирилл Щербаков возмущен этим: "Для нас ключевой момент в том, что следователь прекратил дело об оставлении в опасности. Причем мы делали запрос в МЧС России с просьбой разъяснить, мог ли водитель катера в данной ситуации покинуть место происшествия. И мы получили ответ, что он не имел права это делать, а должен был сразу вызвать спасателей и, по необходимости, оказать помощь находившимся в лодке. Но следователь параллельно сделал запрос в профильный институт и получил ответ о том, что это применимо только к капитанам судов, с чем мы не согласны".

Кроме того, семья погибшего недовольна тем, что бывшие депутаты "Единой России" не понесут никакого наказания.

"Мы ходатайствовали о том, чтобы хотя бы бывшего главу нацпарка привлекли к ответственности за использование казенного имущества - катера - в личных целях. Но следователь Даниелян, вместо того чтобы разобраться в этом в рамках расследования уголовного дела, отправил материалы в Жигулевский следственный отдел, то есть в то место, где и работали бывшие влиятельные депутаты. И как того следовало ожидать, никакой результативной и успешной проверки не проводится. Мы видим во всем этом признаки коррупции", - утверждает адвокат.

На предварительном заседании адвокат планирует требовать возврата дела на доследование.

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