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Преступления Происшествия

В Самаре дошло до суда дело о жестоком убийстве девушки на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело о жестоком убийстве 22-летней местной жительницы. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Обвиняемый — 26-летний житель с. Волчанка Красноармейского района, ему вменяют п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), р. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("разбой"), ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта") и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража денег с банковского счета").

Напомним, по версии следствия, в июне 2021 г. обвиняемый в интернете познакомился с девушкой и начал встречаться с ней. 24 июня 2021 г. он пришел к ней в квартиру на ул. Ново-Садовой. Молодой человек обманом связал жертву, перекрыл доступ кислорода и несколько раз ударил ножом в шею.

От полученных травм девушка скончалась. После этого парень забрал ее документы, банковские карты и деньги, а позже перевел себе со счетов убитой более 50 тыс. рублей.

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