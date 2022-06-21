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Экономика и бизнес

Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тыс. руб. на развитие своего дела

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты — предприниматель". Он пройдет для молодых предпринимателей, претендующих на грант. Бесплатное обучение является обязательным этапом для получения гранта.

Напомним, что правительство РФ расширило поддержку молодежи в возрасте до 25 лет. В 2022 г. новым инструментом стали гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Формирование благоприятного делового климата в регионе — одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
Претендовать на грант могут индивидуальные предприниматели (в том числе ИП на НПД) или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет (на момент 30 сентября 2022 года). В случае с юридическим лицом участник должен владеть долей в компании свыше 50%. ИП или юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Самарской области и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Важным условием также является отсутствие задолженностей по налогам и взносам, превышающим 300 тысяч рублей. Необходимо также иметь электронную цифровую подпись (или оформить ее до старта обучения). Участие в программе предполагает софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта.

Прием заявок на участие в программе продлится до 12 июля 2022 г. на сайте.

"Для удобства молодых предпринимателей мы проводим бизнес-акселератор на базе центров "Мой бизнес" в трех городах региона: Самаре, Тольятти, Сызрани, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В течение месяца в удобном графике участники смогут посетить семинары от ведущих предпринимателей региона, освоить навыки развития своего дела и подготовиться к подаче заявки на грант. Знания бизнес-основ и финансовая поддержка — две главные составляющие для успешного старта. Приглашаю молодых людей участвовать в программе и активно вливаться в региональную бизнес-среду".

Каждый участник получит сертификат о прохождении обучения, который необходимо приложить к комплекту документов на грант.

Экспертная комиссия будет оценивать заявки на грант по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности по итогам прошлого года, полноте представления информации в бизнес-плане проекта, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.

Участники, успешно прошедшие отбор, заключат соглашение с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области на получение гранта и смогут направить полученные средства на самые разные цели, в том числе: аренду или ремонт нежилого помещения, необходимого для реализации проекта, аренду или приобретение оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к инженерным сетям, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многие другие.

Заявки на бизнес-акселератор "Ты — предприниматель" принимаются до 12 июля на сайте: study.mybiz63.ru, по всем вопросам, связанным с участием в программе, необходимо обращаться:
— 8 (800) 300-63-63
— info@mybiz63.ru

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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