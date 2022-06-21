Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тыс. руб. на развитие своего дела

В регионе стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты — предприниматель". Он пройдет для молодых предпринимателей, претендующих на грант. Бесплатное обучение является обязательным этапом для получения гранта.

Напомним, что правительство РФ расширило поддержку молодежи в возрасте до 25 лет. В 2022 г. новым инструментом стали гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта.

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Формирование благоприятного делового климата в регионе — одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Претендовать на грант могут индивидуальные предприниматели (в том числе ИП на НПД) или учредители юридического лица в возрасте от 14 до 25 лет (на момент 30 сентября 2022 года). В случае с юридическим лицом участник должен владеть долей в компании свыше 50%. ИП или юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Самарской области и состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Важным условием также является отсутствие задолженностей по налогам и взносам, превышающим 300 тысяч рублей. Необходимо также иметь электронную цифровую подпись (или оформить ее до старта обучения). Участие в программе предполагает софинансирование не менее 25% расходов на реализацию проекта.

Прием заявок на участие в программе продлится до 12 июля 2022 г. на сайте.

"Для удобства молодых предпринимателей мы проводим бизнес-акселератор на базе центров "Мой бизнес" в трех городах региона: Самаре, Тольятти, Сызрани, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В течение месяца в удобном графике участники смогут посетить семинары от ведущих предпринимателей региона, освоить навыки развития своего дела и подготовиться к подаче заявки на грант. Знания бизнес-основ и финансовая поддержка — две главные составляющие для успешного старта. Приглашаю молодых людей участвовать в программе и активно вливаться в региональную бизнес-среду".

Каждый участник получит сертификат о прохождении обучения, который необходимо приложить к комплекту документов на грант.

Экспертная комиссия будет оценивать заявки на грант по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности по итогам прошлого года, полноте представления информации в бизнес-плане проекта, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.

Участники, успешно прошедшие отбор, заключат соглашение с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области на получение гранта и смогут направить полученные средства на самые разные цели, в том числе: аренду или ремонт нежилого помещения, необходимого для реализации проекта, аренду или приобретение оборудования, выплату по передаче прав на франшизу, технологическое присоединение к инженерным сетям, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многие другие.