Матео Барач остается в "Крыльях"

Хорватский защитник "Крыльев Советов" Матео Барача остается в Самаре, несмотря на новое решение ФИФА, пишет Metaratings.ru со ссылкой на агента спортсмена Стипе Лапича.
Напомним, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.
"Матео очень счастлив в Самаре. Несмотря на новое решение ФИФА, вопрос об уходе мы не рассматривает. Игрок доволен и, конечно, останется в Самаре. Мы благодарны "Крыльям", которые выкупили Матео и доверяют ему", — сказал Лапич.
Барач выступает за "Крылья" с весны 2022 г., когда самарцы взяли его в аренду у "Сочи". По окончании сезона клуб выкупил права на 27-летнего футболиста и подписал контракт на два года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?