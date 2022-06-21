Матео Барач остается в "Крыльях"

Хорватский защитник "Крыльев Советов" Матео Барача остается в Самаре, несмотря на новое решение ФИФА, пишет Metaratings.ru со ссылкой на агента спортсмена Стипе Лапича.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

"Матео очень счастлив в Самаре. Несмотря на новое решение ФИФА, вопрос об уходе мы не рассматривает. Игрок доволен и, конечно, останется в Самаре. Мы благодарны "Крыльям", которые выкупили Матео и доверяют ему", — сказал Лапич.

Барач выступает за "Крылья" с весны 2022 г., когда самарцы взяли его в аренду у "Сочи". По окончании сезона клуб выкупил права на 27-летнего футболиста и подписал контракт на два года.