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Футбол Спорт

Матео Барач остается в "Крыльях"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Хорватский защитник "Крыльев Советов" Матео Барача остается в Самаре, несмотря на новое решение ФИФА, пишет Metaratings.ru со ссылкой на агента спортсмена Стипе Лапича.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

"Матео очень счастлив в Самаре. Несмотря на новое решение ФИФА, вопрос об уходе мы не рассматривает. Игрок доволен и, конечно, останется в Самаре. Мы благодарны "Крыльям", которые выкупили Матео и доверяют ему", — сказал Лапич.

Барач выступает за "Крылья" с весны 2022 г., когда самарцы взяли его в аренду у "Сочи". По окончании сезона клуб выкупил права на 27-летнего футболиста и подписал контракт на два года.

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