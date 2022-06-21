Тарифы на газ пересмотрят

Для жителей Самарской области с 1 июля 2022 года изменятся тарифы на услуги газоснабжения. О том, как будет проиндексирована розничная цена на "голубое топливо", рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.
Изменение тарифов произошло с учетом прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Установленные розничные цены едины для всех потребителей и дифференцируются только по направлениям использования газа.
"Так, для владельцев газовых плит, которых по Самарской области насчитывается более 600 тысяч, цена увеличится на 24 копейки за 1 м³, — пояснил Михаил Смирнов. — При среднемесячном потреблении газа в объеме 10 м³ газа стоимость увеличится на 2,4 рубля. Если же говорить о владельцах домов, которые используют природный газ для отопления и в других целях, при средней площади отапливаемого помещения 150 м² и расчетного потребления 500-600 м³ (в осенне-зимний период) то рост составит около 100-120 рублей в месяц".
Сегодня ООО "Газпром межрегионгаз Самара" проводит проверки абонентов на соответствие условиям договоров поставки газа. Имеются в виду коммунально-бытовые нужды. Однако все чаще выявляются объекты газопотребления, которые используют для ведения предпринимательской деятельности. Только в мае было зафиксировано более 150 таких случаев. В компании напоминают: абонентам-бизнесменам по закону необходимо заключить договор на поставку газа на нежилые помещения.
Должники тоже могут урегулировать возникшие сложности мирно, оформив с организацией соглашение о реструктуризации задолженности, чтобы не допустить отключения газа, как крайней меры воздействия на неплательщиков. С начала года компания направила таким абонентам более 19 тысяч уведомлений, и большая часть физлиц, получив предупреждение, предпочли погасить задолженность.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается