Тарифы на газ пересмотрят

Для жителей Самарской области с 1 июля 2022 года изменятся тарифы на услуги газоснабжения. О том, как будет проиндексирована розничная цена на "голубое топливо", рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

Изменение тарифов произошло с учетом прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Установленные розничные цены едины для всех потребителей и дифференцируются только по направлениям использования газа.

"Так, для владельцев газовых плит, которых по Самарской области насчитывается более 600 тысяч, цена увеличится на 24 копейки за 1 м³, — пояснил Михаил Смирнов. — При среднемесячном потреблении газа в объеме 10 м³ газа стоимость увеличится на 2,4 рубля. Если же говорить о владельцах домов, которые используют природный газ для отопления и в других целях, при средней площади отапливаемого помещения 150 м² и расчетного потребления 500-600 м³ (в осенне-зимний период) то рост составит около 100-120 рублей в месяц".

Сегодня ООО "Газпром межрегионгаз Самара" проводит проверки абонентов на соответствие условиям договоров поставки газа. Имеются в виду коммунально-бытовые нужды. Однако все чаще выявляются объекты газопотребления, которые используют для ведения предпринимательской деятельности. Только в мае было зафиксировано более 150 таких случаев. В компании напоминают: абонентам-бизнесменам по закону необходимо заключить договор на поставку газа на нежилые помещения.

Должники тоже могут урегулировать возникшие сложности мирно, оформив с организацией соглашение о реструктуризации задолженности, чтобы не допустить отключения газа, как крайней меры воздействия на неплательщиков. С начала года компания направила таким абонентам более 19 тысяч уведомлений, и большая часть физлиц, получив предупреждение, предпочли погасить задолженность.