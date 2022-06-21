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В пос. Рощинский военная прокуратура проведет выездной прием граждан

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Военной прокуратурой Центрального военного округа на прокурорском участке в г. Самаре организован выездной прием граждан.

В рамках работы мобильной приемной заместитель военного прокурора Центрального военного округа, полковник юстиции Александр Зазнобин проведет личный прием граждан, военнослужащих и членов их семей на базе войсковой части 90600 (пгт. Рощинский Самарской области).

Прием будет осуществляться по предварительной записи.

Записаться можно с 16 по 22 июня в военной прокуратуре Самарского гарнизона по тел. 8 (846) 263-42-47.

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