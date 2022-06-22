Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья

Во вторник, 21 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства и главами муниципальных образований. Участники встречи обсудили вопросы соблюдения плана по вводу жилья, исполнения госпрограмм по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и предоставления квартир детям-сиротам.

По информации министра строительства региона Николая Плаксина, за январь–май текущего года в области введено 740 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 39% от годового плана. В целом план на первое полугодие составлял 827 тысяч квадратных метров. Еще 492 тысячи квадратных метров область намерена построить в третьем и 681 тысячу — в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, задачу наращивать темпы строительства жилья ставит перед руководством строительного комплекса области губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона также держит на особом контроле вопросы переселения из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот.

Реализацию планов по расселению из аварийного жилого фонда регулярно рассматривают в ходе совещаний у председателя правительства Самарской области.

"Это одни из самых сложных вопросов в текущем году, я неоднократно просил всех глав муниципальных образований заниматься их решением буквально в ежедневном режиме. Ситуация на строительном рынке в настоящее время очень непростая, но для нас показатели ввода жилья, переселения граждан из аварийного жилья, которые закреплены в национальном проекте, а также обеспечения жильем детей-сирот остаются первоочередными. И, несмотря на всю сложность ситуации, мы не можем не выполнить эти задачи. Они очень трудоемкие и капиталоемкие, но крайне важные. Прошу постоянно держать их в фокусе внимания", — обратился Виктор Кудряшов к главам муниципалитетов.

Первый вице-губернатор напомнил, что областное правительство уже приняло комплекс мер, призванных помочь муниципалитетам решить задачи социальных программ.

Прежде всего, утверждена новая стоимость квадратного метра жилья. Приняты нормативные акты, наделяющие муниципалитеты правом приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика. Это также значительно упрощает процесс поиска и приобретения квартир как для муниципалитетов, и для застройщиков.

По информации регионального минстроя, в рамках государственной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в 2019–2024 годах запланировано расселить 24 тысячи человек из 385,3 тысячи квадратных метров жилых помещений.

К настоящему времени расселено порядка семи тысяч граждан из 113,2 тысяч квадратных метров, это около 30% от запланированного. Программные мероприятия полностью завершены в городском округе Жигулевск и муниципальных районах Алексеевский, Пестравский, Шигонский, Кинельский, Клявлинский, Нефтегорский и Ставропольский.

Как отметил глава регионального кабинета министров, ускорить темпы расселения поможет досрочная контрактация — заблаговременное заключение договоров с застройщиками на приобретение жилья. Ранее глава областного кабмина поставил главам городов и районов задачу уже летом текущего года заключать контракты на 2023 и 2024-й. В частности, Самара, Сызрань, Чапаевск обязались взяли на себя обязательства завершить эти процедуры в июле текущего года. Руководители муниципалитетов отчитались об исполнении этих поручений.

Наиболее масштабные и сложные задачи по расселению стоят перед Самарой. Здесь самый большой спрос на жилье, и в то же время больше всего нуждающихся в переселении. А значит, возникают сложности с приобретением жилья. "Как будете решать эти вопросы?", — обратился председатель облправительства к главе городского округа Елене Лапушкиной.

"Действительно, на 1 января 2022 г. по третьему этапу (2022 г.) у нас был дефицит — 76 квартиры. Сейчас мы преодолели дефицит, осталось купить 2 квартиры, не сомневаюсь, что эта задача будет решена", — доложила глава областного центра. По ее информации, Самара завершает контрактацию по четвертому этапу программы, в соответствии с которым необходимо было приобрести 747 квартир в 2023-24 годах. 349 жилых помещений уже закуплены, по остальным есть договоренности с рядом компаний.

"Спасибо за постоянное внимание к теме, прошу продолжать активную работу", — отметил Виктор Кудряшов.

Еще одной важной темой обсуждения стало обеспечение жильем детей-сирот. В текущем году на эти цели предусмотрен миллиард рублей, в том числе 87,6 млн средств федерального бюджета. К настоящему времени приобретено 195 жилых помещений.

Проблемы здесь такие же: рост цен, дефицит готового жилья. Тем не менее, ряду муниципалитетов удалось уже выполнить задачи программы на текущий год в полном объеме. Это Безенчукский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Приволжский и Челно-Вершинский районы.

Виктор Кудряшов призвал руководителей муниципалитетов ускорить работу по контрактации приобретения квартир для этой льготной категории, активнее предлагать застройщикам новые механизмы взаимодействия с муниципальными органами власти по реализации социальных программ.