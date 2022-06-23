Охват летней оздоровительной кампанией - 2022 выше, чем в 2021 году

Уже три недели юные жители Самарской области отдыхают в летних лагерях, напомним, летняя оздоровительная кампания стартовала 1 июня.
Смены в летних и санаторных лагерях длятся 21 календарный день.
На территории региона работают 703 организации отдыха детей и их оздоровления: это 50 детских центров стационарного типа, 651 пришкольный лагерь, 2 лагеря палаточного типа ("Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е. А. Никонова" и МАУ Центр "Авангард-Самара" г. о. Самара).
Всего летом этого года планируется оздоровить 50,6 тысяч детей Самарской области. В 2021 году отдохнуло около 47,5 тысяч детей.
В рамках государственных контрактов закуплено 19 925 путевок в санатории и лагеря для юных жителей региона. Это больше, чем в 2021 году (около 18,5 тысяч путевок). Из них почти 7 тысяч — для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них путевки предоставляются бесплатно. И более 13 тысяч путевок для детей Самарской области. Эти путевки можно было забронировать и выкупить по льготной стоимости на социальном портале Супрема63.ру. Оплата родительского взноса составит от 40% до 50% от стоимости путевки в зависимости от типа оздоровительного учреждения и условий комфортности.
В текущем году в предоставлении услуг по оздоровлению детей за счет средств областного бюджета участвует 31 лагерь, с полным списком детских центров можно ознакомиться на социальном портале министерства Супрема63.ру. В 27 детских центрах первые смены уже завершены.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !