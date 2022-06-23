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Дмитрий Богданов: "Команда Самарской области провела более 20 встреч с представителями зарубежных стран на ПМЭФ"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область продолжает привлекать частные инвестиции, в том числе — зарубежного бизнеса. Регион всегда был интересен иностранным инвесторам, которые отмечают высокий уровень организации работы с инициаторами проектов и всестороннюю поддержку на всех этапах их реализации.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Я очень рад тому, что экономический форум в Санкт — Петербурге собрал не только все регионы, но и большое количество представителей иностранных делегаций, соответственно, потенциальных инвесторов из других стран. И никакие попытки изоляции нашей страны не могут быть осуществлены — это невозможно в принципе. И форум это еще раз подтвердил", — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на площадке Петербургского международного экономического форума состоялись более 20 встреч с иностранными партнерами,

"Мы провели переговоры с представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии. Зарубежные коллеги проявили высокий интерес к региону и тем условиям, которые мы предоставляем частным инвесторам, — рассказал глава областного минэкономразвития. — Помимо запланированных встреч, мы много общались с иностранными посетителями стенда Самарской области. Многие из них демонстрировали готовность к дальнейшему обсуждению сотрудничества с регионом", — пояснил Дмитрий Богданов.

В первый день форума состоялась встреча с делегацией бизнес-сообщества Египта, на которой обсудили организацию визита в Самарскую область ключевых представителей египетских компаний для знакомства с инвестплощадками региона. По итогам встречи стороны договорились о планировании совместных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, производства удобрений и др.

16 июня команда регионального Агентства по привлечению инвестиций принимала на стенде многочисленную делегацию представителей бизнеса из Турции. Гостям презентовали инвестиционный потенциал Самарской области и действующие специальные налоговые режимы. Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области машиностроения, торговли и сельского хозяйства.

Еще одной иностранной делегацией, посетившей стенд Самарской области, стала делегаций Индии. Участники встречи определили векторы развития сотрудничества в экспорте сельскохозяйственных и продовольственных товаров, расширению поставок продукции промышленного назначения, сотрудничество в агропромышленном комплексе и др.

17 июня команда региона провела переговоры с представителями деловых кругов из Бразилии. С этой страной Самарскую область связывают многолетние торгово-экономические связи. Стороны обсудили развитие этих взаимовыгодных отношений в области сельского хозяйства, аэрокосмической и химической отраслях.

"По объёму инвестиций, которые подтверждены договоренностями, мы превысили прошлый год. Эта сумма более 70 млрд рублей", — резюмировал Дмитрий Богданов.

Результатом встреч и переговоров стали договоренности о проведении реверсных бизнес-миссий, подбору площадок под конкретные проекты, организации мероприятий по обмену опытом и проведении дальнейших переговоров с потенциальными инвесторами.

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