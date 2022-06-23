В Похвистневском районе пройдет традиционный Сабантуй с участием иностранных гостей

В субботу, 25 июня, в селе Мочалеевка Похвистневского района состоится национальный праздник Сабантуй. Гостями праздника станут народный ансамбль песни и танца "Язгы моннар" (Республика Казахстан) и скрипач-виртуоз Джейхун Исмайлов (Республика Азербайджан).
В рамках Сабантуя пройдут командный чемпионат Самарской области по русским шашкам имени Губдуллы Тукая и международный товарищеский матч между шашистами Самарской области, республик Азербайджан и Казахстан.
Сабантуй - это традиционный самобытный праздник, уходящий корнями в глубокую древность. У татар и башкир он знаменует окончание весенних полевых работ. В нынешнем году празднование посвятили Году культурного наследия народов России.
Почетными гостями праздника станут представители коллектива этнокультурной организации "Шатлык" (Челябинская область), национальной организации "Лига азербайджанцев Самарской области", Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч") и украинский народный ансамбль "Чаровницы".
В 10:00 начнутся соревнования по конным скачкам. На 12:00 запланировано торжественное открытие праздника и начало спортивных состязаний. Кульминацией праздника станут соревнования по борьбе "Көрәш".
Также в программе - традиционные национальные забавы, конкурсы, викторины, концертная программа от группы "Ялкынлы яшьлек". Для юных гостей праздника будет работать детская площадка.
Организаторами мероприятия выступили Самарская региональная творческая общественная организация "Дуслык", администрации Похвистнево и Мочалеевки, ООО СХП "Восток" (с. Мочалеевка).
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !