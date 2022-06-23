В Похвистневском районе пройдет традиционный Сабантуй с участием иностранных гостей

В субботу, 25 июня, в селе Мочалеевка Похвистневского района состоится национальный праздник Сабантуй. Гостями праздника станут народный ансамбль песни и танца "Язгы моннар" (Республика Казахстан) и скрипач-виртуоз Джейхун Исмайлов (Республика Азербайджан).

В рамках Сабантуя пройдут командный чемпионат Самарской области по русским шашкам имени Губдуллы Тукая и международный товарищеский матч между шашистами Самарской области, республик Азербайджан и Казахстан.

Сабантуй - это традиционный самобытный праздник, уходящий корнями в глубокую древность. У татар и башкир он знаменует окончание весенних полевых работ. В нынешнем году празднование посвятили Году культурного наследия народов России.

Почетными гостями праздника станут представители коллектива этнокультурной организации "Шатлык" (Челябинская область), национальной организации "Лига азербайджанцев Самарской области", Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч") и украинский народный ансамбль "Чаровницы".

В 10:00 начнутся соревнования по конным скачкам. На 12:00 запланировано торжественное открытие праздника и начало спортивных состязаний. Кульминацией праздника станут соревнования по борьбе "Көрәш".

Также в программе - традиционные национальные забавы, конкурсы, викторины, концертная программа от группы "Ялкынлы яшьлек". Для юных гостей праздника будет работать детская площадка.

Организаторами мероприятия выступили Самарская региональная творческая общественная организация "Дуслык", администрации Похвистнево и Мочалеевки, ООО СХП "Восток" (с. Мочалеевка).