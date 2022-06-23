Самарец забил до смерти собутыльника и получил девять лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 45-летнему местному жителю. Его признали виновным в нанесении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.

28 января 2021 г. мужчина выпивал со знакомыми в квартире на ул. Фадеева. Вечером он поссорился с одним из собутыльников. Началась драка, в которой обвиняемый избил оппонента так, что через несколько дней тот скончался в больнице от травм.

Мужчину приговорили к девяти годам колонии особого режима.