В Самаре отобрали квартиру у судимого мужчины и отдали инвалиду

В четверг, 23 июня, суд Самарской области рассмотрел жалобу Александра Пафнутьева. Мужчина пытался вернуть себе жилье, которое потерял из-за судимости.

История началась много лет назад. С 1981 по 1992 г. мужчина был зарегистрирован в квартире в Самаре и жил в ней с матерью и сестрой. Несколько раз у Пафнутьева возникали проблемы с законом. В итоге его отправили в места лишения свободы и сняли с регистрационного учета в квартире. В 2010 г. умерла мать Пафнутьева. Мужчину в очередной раз арестовали в 2015 году. Вышел он на волю в 2020-м.

"С 2015 по 2020 год, пока мужчина отбывал наказание, квартира считалась юридически свободной. Согласно жилищному законодательству, она была передана по договору социального найма матери и ребенку-инвалиду. Они сделали ремонт в спорном жилом помещении, приспособили его для проживания ребенка-инвалида, несут бремя содержания квартиры и оплачивают коммунальные услуги", - рассказали в суде Самарской области.

Пафнутьев вернулся и обнаружил, что квартира занята. Он обратился в суд Кировского района с иском к департаменту управления имуществом и новым жильцам. Суд Пафнутьеву в возврате жилья отказал. Мужчина попытался этот вердикт обжаловать.

"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доказательства, выслушав мнение сторон, выслушав позицию прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу истца - без удовлетворения", - рассказали в областном суде.