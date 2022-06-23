В Самаре отобрали квартиру у судимого мужчины и отдали инвалиду

В четверг, 23 июня, суд Самарской области рассмотрел жалобу Александра Пафнутьева. Мужчина пытался вернуть себе жилье, которое потерял из-за судимости.
История началась много лет назад. С 1981 по 1992 г. мужчина был зарегистрирован в квартире в Самаре и жил в ней с матерью и сестрой. Несколько раз у Пафнутьева возникали проблемы с законом. В итоге его отправили в места лишения свободы и сняли с регистрационного учета в квартире. В 2010 г. умерла мать Пафнутьева. Мужчину в очередной раз арестовали в 2015 году. Вышел он на волю в 2020-м.
"С 2015 по 2020 год, пока мужчина отбывал наказание, квартира считалась юридически свободной. Согласно жилищному законодательству, она была передана по договору социального найма матери и ребенку-инвалиду. Они сделали ремонт в спорном жилом помещении, приспособили его для проживания ребенка-инвалида, несут бремя содержания квартиры и оплачивают коммунальные услуги", - рассказали в суде Самарской области.
Пафнутьев вернулся и обнаружил, что квартира занята. Он обратился в суд Кировского района с иском к департаменту управления имуществом и новым жильцам. Суд Пафнутьеву в возврате жилья отказал. Мужчина попытался этот вердикт обжаловать.
"Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доказательства, выслушав мнение сторон, выслушав позицию прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу истца - без удовлетворения", - рассказали в областном суде.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !