Энергетики "Т Плюс" напоминают о правилах безопасности вблизи энергообъектов

В период летней ремонтной кампании Самарский филиал ПАО "Т Плюс" напоминает жителям региона о важных правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

В первую очередь следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях, а также не заходить за предупреждающие ограждения. Важно обратить внимание детей и подростков на опасность нарушения этих правил: теплотрассы — не место для игр!

В случае если вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

— отойдите на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

— не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

— предупредите окружающих об опасном месте.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в диспетчерские службы: тепловые сети Тольятти — (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети Новокуйбышевска — (84635) 6-27-60; тепловые сети Сызрани — (8464) 929-2-51; тепловые сети Самары — на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-78-52 и 279-79-79.