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"Крылья Советов" официально попрощались с Зиньковским "Крылья Советов" получат за Зиньковского 240 млн рублей Игроки и тренеры "Крыльев Советов" получат грамоты от губернатора Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели переходит в "Сочи" Хоккейный ЦСК ВВС сменит лигу

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"Крылья Советов" официально попрощались с Зиньковским

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский покидает "Крылья Советов", сообщает сайт клуба, уточняя, что футболист переходит в московский "Спартак".

Зиньковский стал игроком "Крыльев" зимой 2019 года. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами. В составе "Крыльев" Зиньковский стал финалистом Кубка России и победителем первенства ФНЛ 2020/21, лучшим ассистентом РПЛ в сезоне 2021/22 и был вызван в сборную России.

"Антон Зиньковский оставил в истории "Крыльев" яркий след. Он здорово проявлял себя из сезона в сезон и стал настоящим любимцем самарских болельщиков. Мы благодарим Антона за все, что он сделал для нашего клуба. Зиньковский неоднократно привлекал внимание топ-клубов, но даже в сложные времена выбирал "Крылья". Сейчас настал момент, когда Зиньковский начинает новый этап в своей карьере. Мы желаем ему удачи и всегда рады видеть его в Самаре", - отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Крылья" получат за Зиньковского 240 млн рублей.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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