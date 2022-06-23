"Крылья Советов" официально попрощались с Зиньковским

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский покидает "Крылья Советов", сообщает сайт клуба, уточняя, что футболист переходит в московский "Спартак".

Зиньковский стал игроком "Крыльев" зимой 2019 года. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами. В составе "Крыльев" Зиньковский стал финалистом Кубка России и победителем первенства ФНЛ 2020/21, лучшим ассистентом РПЛ в сезоне 2021/22 и был вызван в сборную России.

"Антон Зиньковский оставил в истории "Крыльев" яркий след. Он здорово проявлял себя из сезона в сезон и стал настоящим любимцем самарских болельщиков. Мы благодарим Антона за все, что он сделал для нашего клуба. Зиньковский неоднократно привлекал внимание топ-клубов, но даже в сложные времена выбирал "Крылья". Сейчас настал момент, когда Зиньковский начинает новый этап в своей карьере. Мы желаем ему удачи и всегда рады видеть его в Самаре", - отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Крылья" получат за Зиньковского 240 млн рублей.