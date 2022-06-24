Прокуратура заступилась за дольщиков ЖК "Гранд Империалъ"

Прокуратура Самары выявила нарушения прав дольщиков жилого комплекса "Гранд Империалъ", который на ул. Галактионовской возводит ООО "Новое время".

Как сообщает областная прокуратура, в ходе проверки установлено, что пункты договора долевого участия, размещенного застройщиком на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, содержали условия, ущемляющие права потребителей.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла руководителю ООО "Новое время" представление, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя).

"Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, два лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области должностное лицо и юридическое лицо признаны виновными и подвергнуты административному наказанию", - сообщает прокуратура.