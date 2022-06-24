Самарские НКО представят проекты, победившие во втором конкурсе президентских грантов

В субботу, 25 июня, в Самаре на площадке пресс-центра "Комсомольской правды" пройдет медиавстреча с НКО, которые стали победителями второго конкурса президентских грантов.

Напомним, Самарская область вошла в число регионов-лидеров, которые получили больше всего президентских грантов по итогам конкурса 2022 года. Из Самарской области поддержку получили 64 проекта некоммерческих организаций.

В освещении своих проектов некоммерческим организациям уже несколько лет помогает платформа "Открытые НКО". Благодаря работе медиа-платформы в федеральных и регионах медиа вышло более пяти тысяч публикаций о работе НКО.

На медиавстрече представители платформы представят ее возможности и дадут слово победителям конкурса Фонда президентских грантов. Они расскажут о том, какие проекты получили поддержку, когда они будут запущены, какую пользу принесут людям и региону в целом и как к ним присоединиться.

Мероприятие пройдет по адресу: Самара, улица Лесная, 9 (пресс-центр "Комсомольской правды") и начнется в 12:00.