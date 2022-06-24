Самарские НКО представят проекты, победившие во втором конкурсе президентских грантов

В субботу, 25 июня, в Самаре на площадке пресс-центра "Комсомольской правды" пройдет медиавстреча с НКО, которые стали победителями второго конкурса президентских грантов.
Напомним, Самарская область вошла в число регионов-лидеров, которые получили больше всего президентских грантов по итогам конкурса 2022 года. Из Самарской области поддержку получили 64 проекта некоммерческих организаций.
В освещении своих проектов некоммерческим организациям уже несколько лет помогает платформа "Открытые НКО". Благодаря работе медиа-платформы в федеральных и регионах медиа вышло более пяти тысяч публикаций о работе НКО.
На медиавстрече представители платформы представят ее возможности и дадут слово победителям конкурса Фонда президентских грантов. Они расскажут о том, какие проекты получили поддержку, когда они будут запущены, какую пользу принесут людям и региону в целом и как к ним присоединиться.
Мероприятие пройдет по адресу: Самара, улица Лесная, 9 (пресс-центр "Комсомольской правды") и начнется в 12:00.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !