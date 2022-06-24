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Государство и Бизнес Экономическая политика

Производитель жалюзи из Самарской области развивает производство и расширяет географию поставок

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональные производства, несмотря на новые условия работы, продолжают развиваться, расширять ассортимент продукции, создавать рабочие места и ориентироваться на рынки дружественных стран.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Компания "Рона-Жалюзи" работает на рынке региона с 1994 года и сегодня производит все системы жалюзи. Мощности позволяют производить порядка 500 изделий. География поставок — Самарская, Ульяновская области, а также Башкортостан и Татарстан.

Наименования продукции на предприятии подсчитать не решаются — коллекции тканей и материалов, которые здесь используют, огромное. "Мы постоянно обновляем коллекции, следим за трендами, чтобы предлагать актуальную продукцию", — отметил основатель компании "Рона-Жалюзи" Александр Ильметов.

Как и многие производители страны, самарская компания столкнулась с определенным давлением Запада. Когда начались перебои с поставками европейских материалов и комплектующих, предприятие перешло на российских, китайских и турецких поставщиков.

Предприятие оснащено как российским, так и зарубежным оборудованием. "На отечественном рынке появился отличный производитель оборудования для производства рулонных штор — рулонных столов. И в прошлом году мы приобрели себе такой", — пояснил Александр Ильметов.

Что касается машин иностранного происхождения, то, как признается основатель компании, этой весной на предприятии провели их полное техобслуживание, и в ближайшие полтора года оборудование должно работать исправно.

Для помощи предприятиям Самарской области в поиске новых поставщиков или потенциальных заказчиков, на базе регионального центра "Мой бизнес" работает Центр импортозамещения. Он создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в дополнение к федеральному цифровому "Сервису импортозамещения". Центр занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра готовы проверять каждого контрагента и налаживать взаимодействие поставщиков и потребителей.

"Региональные предприятия успешно адаптируются к работе в новых условиях: перестраивают логистические цепочки, меняют поставщиков, увеличивают объемы производства и налаживают взаимодействие с партнерами из дружественных стран, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для помощи бизнесу сегодня действует широкий перечень федеральных и региональных инструментов, призванных минимизировать сложности, возникающие у предпринимателей. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru или на личной консультации в одном из центров "Мой бизнес", действующих в Самарской области".

Если раньше компания "Рона-Жалюзи" занималась только реализацией комплектующих и готовых изделий для дилеров, то некоторое время назад было принято решение об организации розничных продаж в Самаре.

"Сейчас мы отмечаем, что объем выпуска готовой продукции только вырос. Конечно, есть определенное перестроение покупательского спроса — меньше стали заказывать изделий из дорогих материалов. При этом количество заказов не упало. Более того, мы планируем наращивать объемы производства", — заметил Александр Ильметов.

Вместе с планами по увеличению количества выпускаемой продукции предприятие готово увеличить и штат сотрудников. Сегодня здесь требуется менеджер по продажам, специалист по монтажу и замерам.

В компании налажен экспорт в Казахстан. За помощью в расширении географии поставок своей продукции и освоении новых рынков компания обратилась в региональный Центр поддержки экспорта.

"Я обратился в центр "Мой бизнес" и, благодаря их поддержке, прошел обучение по программе "Экспортный форсаж". Это помогло нам увеличить экспорт продукции в Казахстан на 15%. Мы плодотворно сотрудничаем с Центром поддержки экспорта региона — сейчас находимся на стадии переговоров с крупной торговой сетью стройматериалов в Узбекистане. Шаг за шагом мы движемся в направлении заключения контракта", — отметил Александр Ильметов.

Предприятие использует и финансовые инструменты поддержки бизнеса, действующие в регионе. Компания "Рона" неоднократно обращалась в Гарантийный фонд Самарской области за микрозаймами по минимальным ставкам на развитие предприятия.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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