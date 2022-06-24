Житель Новокуйбышевска получил девять лет колонии за убийство пасынка

Новокуйбышевский городской суд 22 июня вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве сына сожительницы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2021 г. мужчина и молодой человек выпивали и поссорились. В результате отчим напал на парня с ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

В суде мужчина не признал вину. Несмотря на это его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.