В ОЭЗ "Тольятти" появятся два новых резидента

24 июня члены экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова одобрили реализацию двух новых проектов на территории инвестиционной площадки.
Один из инвесторов планирует создать в ОЭЗ "Тольятти" высокотехнологичное производство по термической обработке металлопродукции и нанесению покрытий на металлы. Проект направлен на внедрение передовых технологий термообработки. Мощность нового завода к 2030 году достигнет 847 тонн готовой продукции в год. Строительство будет вестись в два этапа: запуск первой очереди состоится в 2023 году, вторую планируется сдать в эксплуатацию в 2027-м. Предприятие будет ориентировано на крупных потребителей из Самарской области и России — представителей таких отраслей промышленности, как нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, металлообработка и т. д.
Второй проект будет реализован в IT-сфере. Запуск предприятия ожидается в конце 2023 года.
"Сегодня мы поддержали реализацию еще двух проектов на территории ОЭЗ "Тольятти", которые будут способствовать развитию актуальных направлений промышленности региона. Отрасль металлообработки в свое время была хорошо представлена в Самарской области, и мы ведем последовательную работу по ее восстановлению. В этой связи отрадно, что на территории ОЭЗ начинает формироваться специализированный кластер металлообработки, в который с учетом нового резидента входят уже три компании, — отметил Дмитрий Богданов. — Что касается второго проекта, то сейчас IT-сфера пользуется особой поддержкой федеральных и региональных органов власти. Мы надеемся, что новый резидент ОЭЗ будет способствовать дальнейшему развитию цифровизации всех аспектов жизнедеятельности и бизнеса в регионе".
Два новых инвестора планируют вложить в свои производства более 440 млн рублей.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html