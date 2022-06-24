В ОЭЗ "Тольятти" появятся два новых резидента

24 июня члены экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова одобрили реализацию двух новых проектов на территории инвестиционной площадки.

Один из инвесторов планирует создать в ОЭЗ "Тольятти" высокотехнологичное производство по термической обработке металлопродукции и нанесению покрытий на металлы. Проект направлен на внедрение передовых технологий термообработки. Мощность нового завода к 2030 году достигнет 847 тонн готовой продукции в год. Строительство будет вестись в два этапа: запуск первой очереди состоится в 2023 году, вторую планируется сдать в эксплуатацию в 2027-м. Предприятие будет ориентировано на крупных потребителей из Самарской области и России — представителей таких отраслей промышленности, как нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, металлообработка и т. д.

Второй проект будет реализован в IT-сфере. Запуск предприятия ожидается в конце 2023 года.

"Сегодня мы поддержали реализацию еще двух проектов на территории ОЭЗ "Тольятти", которые будут способствовать развитию актуальных направлений промышленности региона. Отрасль металлообработки в свое время была хорошо представлена в Самарской области, и мы ведем последовательную работу по ее восстановлению. В этой связи отрадно, что на территории ОЭЗ начинает формироваться специализированный кластер металлообработки, в который с учетом нового резидента входят уже три компании, — отметил Дмитрий Богданов. — Что касается второго проекта, то сейчас IT-сфера пользуется особой поддержкой федеральных и региональных органов власти. Мы надеемся, что новый резидент ОЭЗ будет способствовать дальнейшему развитию цифровизации всех аспектов жизнедеятельности и бизнеса в регионе".

Два новых инвестора планируют вложить в свои производства более 440 млн рублей.