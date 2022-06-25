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Футбол Спорт

Владислав Сарвели стал игроком "Сочи"

КРАСНОДАР. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший нападающий ФК "Крылья Советов" Владислав Сарвели официально стал игроком "Сочи", сообщает пресс-служба южан. В новой команде он будет выступать под номером 11.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний спортсмен провел за "Крылья Советов" 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Также центрфорвард вызывался в расположение сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

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