Владислав Сарвели стал игроком "Сочи"

Бывший нападающий ФК "Крылья Советов" Владислав Сарвели официально стал игроком "Сочи", сообщает пресс-служба южан. В новой команде он будет выступать под номером 11.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний спортсмен провел за "Крылья Советов" 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Также центрфорвард вызывался в расположение сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.