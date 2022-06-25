Владислав Сарвели стал игроком "Сочи"

Бывший нападающий ФК "Крылья Советов" Владислав Сарвели официально стал игроком "Сочи", сообщает пресс-служба южан. В новой команде он будет выступать под номером 11.
Напомним, в минувшем сезоне 24-летний спортсмен провел за "Крылья Советов" 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Также центрфорвард вызывался в расположение сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?