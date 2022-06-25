Двое самарцев осуждены за покупку поддельных водительских прав

В Самаре осуждены двое местных жителей, которых обвиняли в приобретении поддельных водительских удостоверений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В марте текущего года сотрудники ГИБДД на пр. Кирова остановили легковой автомобиль Hyundai под управлением 22-летнего молодого человека. В ходе проверки документов житель Нефтегорского района предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. Инспекторы изъяли документ и направили его на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что права изготовлены с помощью цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.
По данным полицейских, ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признался, что в прошлом году приобрел поддельное водительское удостоверение через Интернет.
Ранее не судимому молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Уголовное дело с обвинительным актом направили в Кировский районный суд Самары. Водитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех месяцев ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Еще одному самарцу суд назначил шесть месяцев ограничения. Безработный и ранее не судимый житель Волжского района в декабре 2021 г. через Интернет незаконно приобрел водительское удостоверение категории "В, В1, С, С1". Мужчину остановили на ул. Чекистов инспекторы дорожно-патрульной службы. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало сомнение у полицейских. Документ изъяли. Проведенная впоследствии технико-криминалистическая судебная экспертиза установила, что бланк водительского удостоверения не является подлинным, а изготовлен путем цветной струйной печати. Приговор мужчине вступил в законную силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.