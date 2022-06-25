Двое самарцев осуждены за покупку поддельных водительских прав

В Самаре осуждены двое местных жителей, которых обвиняли в приобретении поддельных водительских удостоверений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В марте текущего года сотрудники ГИБДД на пр. Кирова остановили легковой автомобиль Hyundai под управлением 22-летнего молодого человека. В ходе проверки документов житель Нефтегорского района предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. Инспекторы изъяли документ и направили его на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что права изготовлены с помощью цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признался, что в прошлом году приобрел поддельное водительское удостоверение через Интернет.

Ранее не судимому молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Уголовное дело с обвинительным актом направили в Кировский районный суд Самары. Водитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех месяцев ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Еще одному самарцу суд назначил шесть месяцев ограничения. Безработный и ранее не судимый житель Волжского района в декабре 2021 г. через Интернет незаконно приобрел водительское удостоверение категории "В, В1, С, С1". Мужчину остановили на ул. Чекистов инспекторы дорожно-патрульной службы. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало сомнение у полицейских. Документ изъяли. Проведенная впоследствии технико-криминалистическая судебная экспертиза установила, что бланк водительского удостоверения не является подлинным, а изготовлен путем цветной струйной печати. Приговор мужчине вступил в законную силу.