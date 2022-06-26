Под Самарой мужчина утонул в озере у с. Жареный Бугор

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В субботу, 25 июня, три водолаза отряда специального назначения в 16:20 начали поиск пропавшего во время купания 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области