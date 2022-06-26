Житель Самарской области украл ворота гаража

Сотрудники полиции в Жигулевске задержали подозреваемого в краже, произошедшей в апреле, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

64-летний мужчина пришел в свой гараж на ул. Магистральной и обнаружил, что исчезли металлические ворота, а также автомобильные колеса и прицеп. Ущерб он оценил в 30 тыс. рублей.

Оперативники нашли разобранный автомобильный прицеп и ворота в пункте приема металла и выяснили, что кражу мог совершить 20-летний неоднократно судимый местный житель. Молодого человека задержали. Он рассказал, что проник в гараж с помощью лома, а затем сломал кирпичную кладку и при помощи инструментов, которые нашел внутри. Все украденное он вывез на грузовике и продал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").