Театр оперы и балета покажет оперу для детей "Репка"

В среду, 29 июня, на малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится премьера оперы Рустама Сагдиева "Репка" (0+).

Чтобы знакомая всем с детства сказка стала оперой, пусть и рассчитанной на маленького зрителя, в сюжет внесли дополнения. Кроме привычных персонажей, появляются новые герои — деревья и птицы, а также рассказчик — Скоморох.

"Репка" — первая опера композитора Рустама Сагдиева. Мариинский театр предложил ему написать детскую оперу на русскую тему, фольклорность которой проявлялась бы не только в музыке, но и в текстах, и в сюжете. "Основной материал оперы — это песни из разных регионов России, несколько стилизованные, видоизмененные, но все равно узнаваемые. В каком-то смысле, эту оперу можно назвать хрестоматией русского фольклора для детей", — резюмирует автор. С тех пор он успел создать еще несколько опер для детей и взрослых.

Постановщица спектакля Татьяна Наумова, будучи актрисой и режиссером театра "СамАрт", имеет большой опыт создания спектаклей для юной аудитории. Она говорит: "Сказка "Репка" — одна из первых, к которым приобщаются дети в самом раннем возрасте. Наша сказка — это первое вхождение в мир оперы. Сказка учит преемственности поколений и взаимопомощи. В любой, даже самой дружной, семье случаются ссоры и разногласия, и при этом сказка показывает, что любую проблему легче решить сообща, чем в одиночку, и даже вклад самых маленьких в общее дело приносит пользу. И если вы давно не держались друг за друга — то самое время… Тянем-потянем…"

Премьерные показы состоятся 29 июня, в 11:00 и 14:00, а также 2 июля, в 11:00.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов, дирижер — Алишер Бабаев, режиссер-постановщик — Татьяна Наумова, хореограф-постановщик, репетитор по пластике — Павел Самохвалов, художник-постановщик, художник по костюмам — Марина Евдоченкова, художник по свету — Эмиль Авраменко, ассистент режиссера — Наталья Беляева.