Театр оперы и балета покажет оперу для детей "Репка"

В среду, 29 июня, на малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится премьера оперы Рустама Сагдиева "Репка" (0+).
Чтобы знакомая всем с детства сказка стала оперой, пусть и рассчитанной на маленького зрителя, в сюжет внесли дополнения. Кроме привычных персонажей, появляются новые герои — деревья и птицы, а также рассказчик — Скоморох.
"Репка" — первая опера композитора Рустама Сагдиева. Мариинский театр предложил ему написать детскую оперу на русскую тему, фольклорность которой проявлялась бы не только в музыке, но и в текстах, и в сюжете. "Основной материал оперы — это песни из разных регионов России, несколько стилизованные, видоизмененные, но все равно узнаваемые. В каком-то смысле, эту оперу можно назвать хрестоматией русского фольклора для детей", — резюмирует автор. С тех пор он успел создать еще несколько опер для детей и взрослых.
Постановщица спектакля Татьяна Наумова, будучи актрисой и режиссером театра "СамАрт", имеет большой опыт создания спектаклей для юной аудитории. Она говорит: "Сказка "Репка" — одна из первых, к которым приобщаются дети в самом раннем возрасте. Наша сказка — это первое вхождение в мир оперы. Сказка учит преемственности поколений и взаимопомощи. В любой, даже самой дружной, семье случаются ссоры и разногласия, и при этом сказка показывает, что любую проблему легче решить сообща, чем в одиночку, и даже вклад самых маленьких в общее дело приносит пользу. И если вы давно не держались друг за друга — то самое время… Тянем-потянем…"
Премьерные показы состоятся 29 июня, в 11:00 и 14:00, а также 2 июля, в 11:00.
Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов, дирижер — Алишер Бабаев, режиссер-постановщик — Татьяна Наумова, хореограф-постановщик, репетитор по пластике — Павел Самохвалов, художник-постановщик, художник по костюмам — Марина Евдоченкова, художник по свету — Эмиль Авраменко, ассистент режиссера — Наталья Беляева.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить