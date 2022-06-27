В Самаре к восьми годам колонии приговорили спонсора террористов

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Центральный окружной военный суд вынес приговор обвиняемому в причастности к финансированию одной из международных террористических организаций. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.