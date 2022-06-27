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Суды Происшествия

Экс-сотрудницу налоговой осудили за передачу взяток

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции, которую обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Женщина неоднократно получала деньги и передавала другому сотруднику ИФНС России по Промышленному району. За это налоговики закрывали задолженности по транспортному налогу. Всего обвиняемая получила 330 тыс. рублей.

Бывшей сотруднице ФНС назначили два года лишения свободы в колонии общего режима и на три года запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций.

Кроме того, завершено расследование уголовного дела получательницы взяток. Ее уголовное дело рассматривает суд Промышленного района Самары.

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