В Тольятти из Волги подняли тело мужчины

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В воскресенье, 26 июня, примерно в 15:45, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти извлекли тело 53-летнего мужчины из Волги в Комсомольском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.