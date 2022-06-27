Шестилетний ребенок упал с высоты 2,5 м в детском лагере в Самарской области

В Сызранском районе Самарской области шестилетний ребенок получил травмы в детском лагере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

26 июня медики сообщили правоохранителям, что из оздоровительного лагеря в с. Рамено к ним привезли мальчика с открытым переломом предплечья. По предварительным данным, во время вечерней прогулки ребенок забрался на лестницу спортивного сооружения "рукоход — турникет" на высоту более 2,5 м и упал.

В связи с инцидентом проведут доследственную проверку.