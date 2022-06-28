В Самаре обновлен автобусный маршрут № 36

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В Самаре в целях улучшения транспортного обслуживания жителей поселков Водников, Озерного, Кирзавода и совхоза "Кряж" изменилась трасса следования маршрута № 36 "Хлебная пл. — с/х Рубежный".