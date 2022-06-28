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Преступления Происшествия

Дровосек из Клявлинского района стал фигурантом уголовного дела из-за спила дубов

КЛЯВЛИНО. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейский из Клявлино обнаружил на одном из подворий села свежесрубленные деревья. Хозяин дома, 58-летний житель района, соответствующего разрешения на вырубку предоставить не смог и пояснил, что древесина ему необходима для личных нужд.

Сотрудники полиции осмотрели двор и место происшествия в дубовой роще, которое указал селянин. В присутствии понятых полицейские изъяли бензопилу, спилы с деревьев и пеньков, которые направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятые спилы идентичны, являются частями одного целого.

Как установили полицейские, житель Клявлинского района своими противоправными действиями причинил министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области материальный ущерб на сумму около 150 тыс. рублей.

Следственным отделением МО МВД России "Клявлинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере). 

Полиция призывает жителей региона проявлять гражданскую сознательность в сбережении насаждении и напоминает о том, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Всех, кто обладает информацией о незаконной вырубке деревьев, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

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