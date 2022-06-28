Свыше 5,2 тысячи компаний Самарской области перешли на электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

С начала 2022 года порядка 1 тысячи организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В общей сложности сегодня более 5,2 тысячи компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.
Благодаря ЭДО предприниматели могут дистанционно узнавать баланс по каждому договору, передавать показания приборов учета, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами по профильным вопросам и оплачивать счета за отопление и горячую воду.
"Онлайн-сервисы дают возможность нашим клиентам оперативно и безопасно решать все вопросы с поставщиком тепла. Неудивительно, что число организаций, отдающих предпочтение системе электронного документооборота, постоянно растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается