Свыше 5,2 тысячи компаний Самарской области перешли на электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

С начала 2022 года порядка 1 тысячи организаций и предприятий региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", сделали выбор в пользу электронного документооборота (ЭДО). В общей сложности сегодня более 5,2 тысячи компаний Самарской области используют данную систему при взаимодействии с энергетиками.

Благодаря ЭДО предприниматели могут дистанционно узнавать баланс по каждому договору, передавать показания приборов учета, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами по профильным вопросам и оплачивать счета за отопление и горячую воду.

"Онлайн-сервисы дают возможность нашим клиентам оперативно и безопасно решать все вопросы с поставщиком тепла. Неудивительно, что число организаций, отдающих предпочтение системе электронного документооборота, постоянно растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.