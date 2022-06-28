"Территория молодости": как в Самаре отметили День молодежи

В воскресенье, 26 июня, в Самаре у стадиона "Солидарность Арена" прошло праздничное мероприятие ко Дню молодежи.

Для жителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. С 15:00 до 22:30 перед третьим гейтом расположились интерактивные площадки: здесь можно было проверить свою ловкость, внимательность, аккуратность и меткость. Особенно по душе игры пришлись детям, у площадок собирались очереди.

В парке экстремальных видов спорта с 15:30 гостей ждали показательные выступления велосипедного спорта BMX. Среди участников были школьники, юноши, взрослые, которые представляют область на соревнованиях. Одним из них был Александр Мирошниченко — тренер и профессиональный BMX-атлет.

Затем здесь же состоялось официальное открытие новой уличной баскетбольной площадки. В церемонии участвовали врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент баскетбольного клуба "Самара", вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян, а также представители команды БК 3×3 Виктория Трофимова и Дмитрий Приходько, который исполнил символический бросок в кольцо. Новая площадка доступна для всех желающих.

"От всей души хотел бы поздравить с открытием. В моем детстве мы играли на земле, грунте, асфальте — на чем угодно. Главное, чтобы было кольцо. А сейчас у молодежи есть возможность поиграть на такой прекрасной площадке", — Дмитрий Приходько.

Перед главной сценой жителей порадовали выступления самарских роллеров. Под руководством тренера Анастасии Кукушкиной, вице-президента федерации роллер-спорта Самарской области, ребята исполнили одиночные номера, а затем показали командный.

Одновременно на площадке проходила открытая тренировка по смешанным единоборствам от Федерации ММА России по Самарской области. Тренировку провел президент Федерации ММА Тольятти Владислав Шматков.

Самарцев не оставили и без танцевального направления. Помимо выступлений известных кавер-групп и диджеев, на сцене показывали мастер-классы по зумбе и брейк-дансу. Для гостей устроили настоящую фитнес-программу и яркое акробатическое шоу.

На протяжении всей программы у стадиона работала фотозона и автовыставка. Здесь можно было сделать запоминающееся фото как в ретромашинах, так и в современных спорткарах.