Жительница Сызрани заплатит штраф за пьяное нападение на полицейского

Сызранский городской суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в нападении на представителя власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2022 г. женщина была пьяна и сообщила в полицию о краже денег избиении соседа-пенсионера. Когда приехал участковый, выяснилось, что вызов был ложный. На звонившую составили протокол. Уже в патрульном автомобиле она два раза ударила правоохранителя ногой по лицу.

В итоге суд назначил ей штраф 8 тыс. рублей.