Мужчина получил больше трех лет колонии за кражу топлива в Самаре

В Сызранском районе суд рассмотрел уголовное дело жителя Уфы, которого обвиняли в краже топлива. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2021 г. мужчина украл у водителя ООО "Экзотик-Лайн" топливную карту организации и с помощью нее "купил" на АЗС топливо на 300 тыс. рублей. Украденное он продал проезжавшим водителям.

Суд назначил уфимцу три с половиной года лишения свободы в колонии особого режима.