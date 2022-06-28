Под Тольятти водитель Kia сбил двух подростков

Во вторник, 28 июня, в Ставропольском районе Самарской области двое детей пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительной информации, в 14:45, водитель Kia ехал по обводной дороге с. Александровка и сбил двух 13-летних девочек, которые перебегали проезжую часть в не предназначенном для этого месте. По данным правоохранителей, подростки выбежали из-за грузовика.

В результате детей госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.