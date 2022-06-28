Под Тольятти водитель Kia сбил двух подростков

Во вторник, 28 июня, в Ставропольском районе Самарской области двое детей пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По предварительной информации, в 14:45, водитель Kia ехал по обводной дороге с. Александровка и сбил двух 13-летних девочек, которые перебегали проезжую часть в не предназначенном для этого месте. По данным правоохранителей, подростки выбежали из-за грузовика.
В результате детей госпитализировали с различными травмами.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...