Из Самары со 2 июля начнут летать самолеты в Ереван

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять полеты из Самары в столицу Армении на самолетах Superjet 100 два раза в неделю со 2 июля.

Самара стала пятым регионом России, из которого можно улететь в Армению: Москва, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды и столица 63 региона.

Согласно расписанию, полеты по маршруту Самара — Ереван — Самара планируются по средам и субботам. Вылет рейса SU/FV 6949 из Самары в 13:00, прилет в Ереван в 15:50. Вылет обратного рейса SU/FV 6950 — 16:40, прилет — 19:15. Время указано местное для каждого аэропорта.

Общее количество мест на борту Superjet 100 — 87, их которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.