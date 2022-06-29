В Жигулевском заповеднике с 1 июля изменится стоимость посещения экскурсионных маршрутов

С 1 июля изменится стоимость посещения экскурсионных маршрутов ФГБУ "Жигулевский государственный заповедник".

Так, изменения коснутся перечня категорий физических лиц, освобождаемых от взимания платы за посещение территории заповедника. Согласно приказу № 180 от 16.06.2022 к ним добавлены граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Самарской области.

Стоит отметить, что стоимость оказания услуг, связанных с посещением экскурсионных маршрутов, не входит в размер платы, взимаемой за посещение территории заповедника, и оплачивается независимо от наличия льгот по входной плате.

Входная плата за посещение заповедника, взимаемая с физических лиц, не относящихся к льготным категориям, установлена в размере 152 рубля.

Стоимость оказания услуг, связанных с посещением экскурсионного маршрута "Каменная Чаша", утверждена в размере 50 рублей с человека. Посещение детьми в возрасте до 6 лет включительно — бесплатное.

С перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться на официальном сайте заповедника.