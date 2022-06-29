"Крылья Советов" рассчитывают, что Дмитрий Иванисеня продолжит выступление в Самаре

"Крылья Советов" рассчитывают, что украинский футболист Дмитрий Иванисеня продолжит выступление за команду, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Иванисеня вернулся в расположение российского клуба. Он сыграл в матче с казанским "Рубином" (1:3).

"Дмитрий Иванисеня квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает "Крылья Советов" сильнее. Мы рассчитываем на него и готовы говорить о Диме только в контексте спортивных вопросов", — сообщили в самарском клубе.