16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" рассчитывают, что Дмитрий Иванисеня продолжит выступление в Самаре "Рубин" забил в матче с "Крыльями" четыре мяча На стадионе "Солидарность Самара Арена" открыли баскетбольную площадку "Крылья Советов" подписали нападающего Максима Глушенкова "Крылья Советов" продлили контракты с семью игроками

Спорт

Банк "Открытие": 28% россиян ждут, что ограничения со спортсменов РФ снимут к летней Олимпиаде-2024

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти треть россиян (28%) надеются, что ограничения с российских спортсменов снимут к летней Олимпиаде-2024. Лишь 22% наших соотечественников находят в дисквалификации положительные моменты. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

62% опрошенных относятся к запрету российским спортсменам выступать на международных соревнованиях резко отрицательно, еще 16% — скорее отрицательно. 6% поддерживают или скорее поддерживают такое отстранение. 17% затруднились ответить или сказали, что им всё равно.

38% не могут предсказать, сколько продлится дисквалификация российского спорта. 9% настроены крайне пессимистично и полагают, что это навсегда (тут особо выделяется Дальний Восток, где так считают 14%). 7% оптимистов ждут снятия ограничений уже в конце 2022 года (в Южном округе — 13%, на Северном Кавказе — 12%). Еще 24% полагают, что отстранение продлится более двух лет, а 21%, что ограничения снимут к летней Олимпиаде-2024.

25% опрошенных считают, что дисквалификация отрицательно скажется на российском спорте — без конкуренции с лучшими спортсменами планеты он будет деградировать. Еще 19% главным отрицательным фактором называют возможный отъезд лучших российских спортсменов и тренеров из страны. 16% считают, что дисквалификация сыграет положительную роль, поскольку можно будет спокойно готовить новые поколения спортсменов или направить государственные деньги на более важные сферы жизни. Еще 6% считают положительным моментом отсутствие судейской предвзятости по национальному признаку. 15% уверены, что бан российского спорта ничего не изменит в его развитии. 18% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Относительное большинство опрошенных (48%) негативно относится к возможной смене российскими спортсменами спортивного гражданства в условиях дисквалификации: 24% резко отрицательно и столько же — скорее отрицательно. Однозначно поддерживают смену спортивного гражданства лишь 3% респондентов, еще 6%- скорее поддерживают. 42% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком "Открытие" 17–21 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3