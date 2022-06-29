Банк "Открытие": 28% россиян ждут, что ограничения со спортсменов РФ снимут к летней Олимпиаде-2024

Почти треть россиян (28%) надеются, что ограничения с российских спортсменов снимут к летней Олимпиаде-2024. Лишь 22% наших соотечественников находят в дисквалификации положительные моменты. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

62% опрошенных относятся к запрету российским спортсменам выступать на международных соревнованиях резко отрицательно, еще 16% — скорее отрицательно. 6% поддерживают или скорее поддерживают такое отстранение. 17% затруднились ответить или сказали, что им всё равно.

38% не могут предсказать, сколько продлится дисквалификация российского спорта. 9% настроены крайне пессимистично и полагают, что это навсегда (тут особо выделяется Дальний Восток, где так считают 14%). 7% оптимистов ждут снятия ограничений уже в конце 2022 года (в Южном округе — 13%, на Северном Кавказе — 12%). Еще 24% полагают, что отстранение продлится более двух лет, а 21%, что ограничения снимут к летней Олимпиаде-2024.

25% опрошенных считают, что дисквалификация отрицательно скажется на российском спорте — без конкуренции с лучшими спортсменами планеты он будет деградировать. Еще 19% главным отрицательным фактором называют возможный отъезд лучших российских спортсменов и тренеров из страны. 16% считают, что дисквалификация сыграет положительную роль, поскольку можно будет спокойно готовить новые поколения спортсменов или направить государственные деньги на более важные сферы жизни. Еще 6% считают положительным моментом отсутствие судейской предвзятости по национальному признаку. 15% уверены, что бан российского спорта ничего не изменит в его развитии. 18% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Относительное большинство опрошенных (48%) негативно относится к возможной смене российскими спортсменами спортивного гражданства в условиях дисквалификации: 24% резко отрицательно и столько же — скорее отрицательно. Однозначно поддерживают смену спортивного гражданства лишь 3% респондентов, еще 6%- скорее поддерживают. 42% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен банком "Открытие" 17–21 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.