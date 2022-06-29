Рабочего из Самарской области зажало между бульдозером и грузовиком

В Самарской области из-за несчастного случая на производстве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК.

34-летний вышкомонтажник на базе для временной стоянки занимался сцепкой бульдозера с автомобилем. Во время этого машинист бульдозера наезд на коллегу и прижал его к бамперу автомобиля. Потерпевший получил множественные переломы.