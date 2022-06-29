Новые проекты обсудят в Самаре на летнем ландшафтном форуме

Традиции и новые тенденции в области ландшафтного дизайна станут предметом обсуждения в течение четырех дней, с 6 по 9 июля, в столице нашего региона на профессиональном форуме. Свои проекты создания общественных пространств как планируемые, так и уже реализованные, представят дизайнеры, архитекторы и растениеводы России.

Большое внимание будет уделено формированию качественной инфраструктуры средствами ландшафтной архитектуры, а также повышению привлекательности и увеличению ликвидности жилых комплексов.

Участники форума посетят заметные ландшафтные объекты Самары: Сад Идей, Фарбштайн, территорию завода "Пегас-Агро", Яблоневый сквер и ландшафтный комплекс Третьяковской галереи. Вера Глухова поделится опытом озеленения территории вокруг стадиона "Самара-Арена".

Гостям Самары покажут и смотровую площадку "Вертолётка", откуда открываются потрясающие панорамы на Национальный парк "Самарская Лука", акваторию реки Волга и Жигулевские горы. Это одно из любимых мест горожан и гостей региона.

Участникам представится возможность ознакомиться с питомниками Самарской области и принять участие в экотуре "Самарская Лука" с посещением горы Стрельной.