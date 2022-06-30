Самарскому театру оперы и балета сменили название и логотип

Во вторник, 28 июня, в Колонном зале прошла презентация нового бренда и айдентики Самарского театра оперы и балета - #ШостаковичОпераБалет.
На мероприятие были приглашены деятели культуры Самарской области, представители местных СМИ и любители оперы и балета. В президиуме заседали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, художественный руководитель и главный дирижер театра оперы и балета Евгений Хохлов, художественный руководитель балета Юрий Бурлака, исполняющий обязанности генерального директора Алексей Орлов, заместитель директора по развитию Сергей Величкин.
В начале мероприятия Татьяна Мрдуляш вручила Евгению Хохлову диплом лауреата губернской премии в области культуры и искусств. Презентацию провел Сергей Филиппов, до 24 июня занимавший пост генерального директора. Он напомнил о наиболее ярких событиях из истории театра, рассказал об авторе дизайна Данииле Вяткине из Санкт-Петербурга и представил новый логотип и название театра.
"Новый логотип состоит из фрагмента подписи Шостаковича (заглавная Ш), стилизованного под звуковую волну и отсылающего к волнам реки Волги. Отныне мы будем называться #ШостаковичОпераБалет. Новое название поможет вписать бренд самарского театра в общемировой культурный контекст, повысить узнаваемость в России и во всем мире. Миссия Самарского академического театра оперы и балета - "Дарить любому зрителю уникальный опыт прикосновения к выдающимся произведениям музыкального искусства, благодаря которым человек обретает новое знание о себе, других людях и мире. Сохраняя баланс преемственности традиций и новаторства, служить мостом между достижениями классического наследия и лучшими образцами современного искусства", - рассказал Филиппов.
Татьяна Мрдуляш поддержала концепцию ребрендинга. "Я считаю, что решение театра - вынести имя Шостаковича в свое название, в свой бренд - очень правильное. Это заявка на то, чтобы быть достойными этого имени, заявка на то, чтобы быть авангардными, это заявка на то, чтобы быть современными, сохраняя традиции и ту историю, которая стоит и за именем великого композитора, и за именем Самарского академического театра оперы и балета", - отметила министр.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить