Самарскому театру оперы и балета сменили название и логотип

Во вторник, 28 июня, в Колонном зале прошла презентация нового бренда и айдентики Самарского театра оперы и балета - #ШостаковичОпераБалет.

На мероприятие были приглашены деятели культуры Самарской области, представители местных СМИ и любители оперы и балета. В президиуме заседали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, художественный руководитель и главный дирижер театра оперы и балета Евгений Хохлов, художественный руководитель балета Юрий Бурлака, исполняющий обязанности генерального директора Алексей Орлов, заместитель директора по развитию Сергей Величкин.

В начале мероприятия Татьяна Мрдуляш вручила Евгению Хохлову диплом лауреата губернской премии в области культуры и искусств. Презентацию провел Сергей Филиппов, до 24 июня занимавший пост генерального директора. Он напомнил о наиболее ярких событиях из истории театра, рассказал об авторе дизайна Данииле Вяткине из Санкт-Петербурга и представил новый логотип и название театра.

"Новый логотип состоит из фрагмента подписи Шостаковича (заглавная Ш), стилизованного под звуковую волну и отсылающего к волнам реки Волги. Отныне мы будем называться #ШостаковичОпераБалет. Новое название поможет вписать бренд самарского театра в общемировой культурный контекст, повысить узнаваемость в России и во всем мире. Миссия Самарского академического театра оперы и балета - "Дарить любому зрителю уникальный опыт прикосновения к выдающимся произведениям музыкального искусства, благодаря которым человек обретает новое знание о себе, других людях и мире. Сохраняя баланс преемственности традиций и новаторства, служить мостом между достижениями классического наследия и лучшими образцами современного искусства", - рассказал Филиппов.

Татьяна Мрдуляш поддержала концепцию ребрендинга. "Я считаю, что решение театра - вынести имя Шостаковича в свое название, в свой бренд - очень правильное. Это заявка на то, чтобы быть достойными этого имени, заявка на то, чтобы быть авангардными, это заявка на то, чтобы быть современными, сохраняя традиции и ту историю, которая стоит и за именем великого композитора, и за именем Самарского академического театра оперы и балета", - отметила министр.