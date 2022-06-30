"Крылья Советов" проиграли "Акрону"

Во втором контрольном матче, который состоялся в четверг, 30 июня, в Казани, "Крылья Советов" проиграли тольяттинскому "Акрону" - 0:3.
В первом тайме Барач забил автогол. На 36 минуте Песегов реализовал пенальти.
Всего команды провели на поле три тайма по 45 минут. Последний мяч в ворота самарцев забил Кожедуб на 120 минуте.
Самарцам предстоит сыграть контрольные матчи с "Ахматом" и "Уралом".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?