В Самаре ведется плановая замена теплосетей "Т Плюс" на 12 участках

ПАО "Т Плюс" выполнило замену теплосети по ул. Рабочей, на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской. Восстановлением благоустройства здесь займется специализированная компания. В общей сложности плановые работы по замене подземных коммуникаций "Т Плюс" ведутся сейчас на 12 участках в Самаре.

Теплотрасса по ул. Рабочей обеспечивает теплом в отопительный период порядка 25 зданий Ленинского района, среди которых жилые дома и учреждения. Крупнейшим потребителем, запитанным от данного трубопровода, является Самарский академический театр оперы и балета. На весь период проведения ремонтных работ энергетики сохранили подачу горячей воды для объектов; для этого был смонтирован временный трубопровод.

На этом участке, как и на всех объектах перекладок, "Т Плюс" использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Система контроля СОДК определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, позволяя дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций.

"Призываю горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обязательными работами по подготовке города к зиме!" — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") Александр Климашин.

В 2022 году благодаря переходу на "альткотельную" энергетики "Т Плюс" продолжат масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре и Новокуйбышевске. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения горожан.