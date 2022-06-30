В Самаре ведется плановая замена теплосетей "Т Плюс" на 12 участках

ПАО "Т Плюс" выполнило замену теплосети по ул. Рабочей, на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской. Восстановлением благоустройства здесь займется специализированная компания. В общей сложности плановые работы по замене подземных коммуникаций "Т Плюс" ведутся сейчас на 12 участках в Самаре.
Теплотрасса по ул. Рабочей обеспечивает теплом в отопительный период порядка 25 зданий Ленинского района, среди которых жилые дома и учреждения. Крупнейшим потребителем, запитанным от данного трубопровода, является Самарский академический театр оперы и балета. На весь период проведения ремонтных работ энергетики сохранили подачу горячей воды для объектов; для этого был смонтирован временный трубопровод.
На этом участке, как и на всех объектах перекладок, "Т Плюс" использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Система контроля СОДК определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, позволяя дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций.
"Призываю горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обязательными работами по подготовке города к зиме!" — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") Александр Климашин.
В 2022 году благодаря переходу на "альткотельную" энергетики "Т Плюс" продолжат масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре и Новокуйбышевске. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения горожан.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается