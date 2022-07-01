РСХБ снизил ставки по ипотечным программам

Россельхозбанк сделал ипотеку доступнее: банк снизил ставки на ипотеку с господдержкой в среднем на 2 процентных пункта. В частности, теперь клиенты РСХБ могут приобрести квартиры на первичном рынке жилья с помощью ипотеки с господдержкой по ставке от 6% годовых. Также снижены ставки по базовым ипотечным программам в среднем на 1 процентный пункт, теперь ипотеку можно оформить по ставке от 10,49% годовых. Кроме того, клиентам банка доступны специальные предложения от застройщиков — ГК "А101" и РСХБ реализуют программу со ставкой от 0,01%.
"РСХБ следит за экономической ситуацией и незамедлительно реагирует на любые изменения. После понижения ключевой ставки Банка России мы оперативно пересмотрели условия кредитования, сделав их доступнее, а также сразу применили новые возможности, которые дает программа ипотеки с господдержкой. Также мы активно развиваем цифровые сервисы, которые позволяют сделать процесс покупки недвижимости еще комфортнее. Пользователи онлайн-платформы Свое Жилье от РСХБ, например, могут заказать проверку юридической чистоты недвижимости и подать заявку на электронную регистрацию сделки", — прокомментировала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.
РСХБ предлагает широкую линейку ипотечных продуктов, в том числе ипотечные кредиты в рамках государственных программ, сельскую ипотеку со ставкой 3%, дальневосточную ипотеку и др.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?