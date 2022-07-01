РСХБ снизил ставки по ипотечным программам

Россельхозбанк сделал ипотеку доступнее: банк снизил ставки на ипотеку с господдержкой в среднем на 2 процентных пункта. В частности, теперь клиенты РСХБ могут приобрести квартиры на первичном рынке жилья с помощью ипотеки с господдержкой по ставке от 6% годовых. Также снижены ставки по базовым ипотечным программам в среднем на 1 процентный пункт, теперь ипотеку можно оформить по ставке от 10,49% годовых. Кроме того, клиентам банка доступны специальные предложения от застройщиков — ГК "А101" и РСХБ реализуют программу со ставкой от 0,01%.

"РСХБ следит за экономической ситуацией и незамедлительно реагирует на любые изменения. После понижения ключевой ставки Банка России мы оперативно пересмотрели условия кредитования, сделав их доступнее, а также сразу применили новые возможности, которые дает программа ипотеки с господдержкой. Также мы активно развиваем цифровые сервисы, которые позволяют сделать процесс покупки недвижимости еще комфортнее. Пользователи онлайн-платформы Свое Жилье от РСХБ, например, могут заказать проверку юридической чистоты недвижимости и подать заявку на электронную регистрацию сделки", — прокомментировала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

РСХБ предлагает широкую линейку ипотечных продуктов, в том числе ипотечные кредиты в рамках государственных программ, сельскую ипотеку со ставкой 3%, дальневосточную ипотеку и др.