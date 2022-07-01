16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ снижает ставки по ипотеке Банк "Открытие" заменит иностранных роботов российскими Новикомбанк начал сотрудничать с Гарантийным фондом Хабаровского края Банк "Открытие": ключевая ставка снижена до 9,5% Банк "Открытие": ЕЦБ анонсировал рост ставок

Банки Финансы

До 2026 года Россельхозбанк полностью перенесет все процессы и системы банка в облако

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк начинает внедрение российского решения по работе с облачными технологиями, которое в ближайшее время будет доступно разработчикам и тестировщикам.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Облачные технологии — это комплекс инструментов для решения широкого спектра задач: хранение и обработка огромных массивов данных, разработка и запуск корпоративных и пользовательских приложений, разворачивание систем искусственного интеллекта.

Россельхозбанк переносит свои бизнес процессы и данные в частное облако. Банк внедряет решения по работе с облачными технологиями, которое введено в промышленную эксплуатацию для разработчиков и тестировщиков. В перспективе нескольких лет в облако будут перенесены все клиентские системы банка, например, CRM системы, ДБО физлиц, платформа Свой Бизнес для предпринимателей и кредитные конвейеры. Банк постоянно поддерживает высокий уровень защиты данных в облаке, а также обеспечивает её доступность клиентам и работникам банка.

"В РСХБ ведется разработка собственных облачных технологий, так как их внедрение — это обязательное условие для любой современной технологической компании. Без них уже не обходится разработка ни одного приложения, так как облачные решения позволяют создавать более надежные инструменты за более короткий срок. Согласно нашим прогнозам, полный перенос всех систем и процессов банка в облако произойдёт примерно за 4 года", — прокомментировал директор Департамента информационных технологий (ИТ-директор) Андрей Хлызов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31