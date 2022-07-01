ВТБ снижает ставки по кредитам наличными

ВТБ с 1 июля улучшает условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки снижен на 1 п. п. и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. За последний квартал это четвертое улучшение условий по кредитам ВТБ.

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей. Банк выдает средства на любые цели сроком до семи лет. Подать заявку клиенты могут в ВТБ Онлайн, на сайте или в офисе банка. За онлайн-оформление заявки на кредит клиент получит дополнительный дисконт от банка — 0,4 п. п. Минимальный размер ставки составляет 5,9%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам до 1 июля, могут переоформить их на более выгодных условиях. Для этого им необходимо повторно подать заявку на кредит.

"Стабилизация экономической ситуации и кратное снижение ключевой ставки улучшают условия потребительских кредитов. За последние два месяца спрос на них ежемесячно увеличивается в среднем на 40%. В этот раз мы значительно улучшили условия кредитов наличными для всех сегментов, а минимальные значения сократились до 5,9% годовых. Новое снижение ставок продолжит тренд на укрепление рынка кредитов и позволит заемщикам вернуться к ранее отложенным планам. Это будет особенно актуально для клиентов, которые планируют летний отпуск, ремонт, получение образования или новые личные проекты. Ожидаем, что уже к осени мы сможем говорить о традиционном сезонном росте продаж", — комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.

Он добавил, что на фоне роста спроса на кредиты наличными важно не допускать увеличения темпов закредитованности населения. Поэтому одновременно с ростом объемов ВТБ уделяет повышенное внимание платежеспособности клиентов и соблюдению баланса в соотношении их доходов к кредитным обязательствам. Кроме того, для заемщиков, которые попали в непростую финансовую ситуацию, ВТБ по-прежнему предлагает дополнительные меры поддержки — государственные кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ и собственные программы реструктуризации.

ВТБ — один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. По итогам пяти месяцев года банк выдал клиентам средства на сумму более 200 млрд рублей. Портфель кредитов наличными в ВТБ превысил 1,72 трлн рублей.