Матчи "Крыльев Советов" с 4 июля можно будет посещать с картой болельщика

С 4 июля для покупки сезонного абонемента на посещения матчей "Крыльев Советов" самарцам необходимо будет оформить карту болельщика.

В настоящий момент можно приобрести абонемент на клубном сайте и в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург".

Начиная с 4 июля, можно получить карту болельщика и прикрепить к ней свой абонемент в личном кабинете на сайте Госуслуг.