Матчи "Крыльев Советов" с 4 июля можно будет посещать с картой болельщика

С 4 июля для покупки сезонного абонемента на посещения матчей "Крыльев Советов" самарцам необходимо будет оформить карту болельщика.
В настоящий момент можно приобрести абонемент на клубном сайте и в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург".
Начиная с 4 июля, можно получить карту болельщика и прикрепить к ней свой абонемент в личном кабинете на сайте Госуслуг.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?