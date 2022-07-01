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Матчи "Крыльев Советов" с 4 июля можно будет посещать с картой болельщика "Крылья Советов" проиграли "Акрону" "Крылья Советов" рассчитывают, что Дмитрий Иванисеня продолжит выступление в Самаре "Рубин" забил в матче с "Крыльями" четыре мяча "Крылья Советов" подписали нападающего Максима Глушенкова

Футбол Спорт

Матчи "Крыльев Советов" с 4 июля можно будет посещать с картой болельщика

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 июля для покупки сезонного абонемента на посещения матчей "Крыльев Советов" самарцам необходимо будет оформить карту болельщика.

В настоящий момент можно приобрести абонемент на клубном сайте и в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург".

Начиная с 4 июля, можно получить карту болельщика и прикрепить к ней свой абонемент в личном кабинете на сайте Госуслуг.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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