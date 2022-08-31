"Крылья Советов" проиграли "Спартаку"

Во вторник, 30 августа, в Москве состоялась первая игра в розыгрыше ФОНБЕТ-Кубка России, где встречались "Крылья Советов" и "Спартак".
Богдан Овсянников отразил пенальти в первом тайме. Победный гол в начале второго тайма забил нападающий Павел Мелешин.
Самарцы уступили со счетом 0:1.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?