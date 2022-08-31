Крупнейшие игроки электронной коммерции выбирают Самарскую область для размещения логистических центров

Самарская область становится центром притяжения ведущих российских компаний в сфере электронной торговли. Сегодня здесь возводятся распределительные центры таких игроков, как OZON и Wildberries. В конце апреля был запущен в работу логистический центр Яндекс.Маркета.

Это создает дополнительные возможности для предприятий региона, использующих маркетплейсы как один из основных каналов сбыта. Условия для развития малого и среднего бизнеса в Самарской области создаются благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В качестве площадок для размещения логоцентров инвесторы выбирают индустриальные парки региона. Здесь резиденты получают земельные участки с подведенными коммуникациями, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Это позволяет возводить объекты в максимально короткие сроки.

Сегодня в Самарской области созданы и успешно функционируют четыре государственных промышленных парка: "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск" и "Новосемейкино", где 22 августа в присутствии губернатора Дмитрия Азарова и основателя, генерального директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук был дан старт строительству распределительного центра. Общая площадь объекта превысит 100 тысяч квадратных метров.

Строительство центра откроет для поставщиков из Самарской области новые возможности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером страны: сокращение затрат, многократное увеличение оборотов, а также выход на иностранные рынки. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 10 млрд рублей, что позволит трудоустроить 10000 жителей региона.

Только с начала 2020 года число новых поставщиков в сети выросло более чем в шесть раз. По словам Татьяны Бакальчук, сегодня на Wildberries зарегистрировано уже около 10000 самарских предпринимателей. За январь-июль 2022 года продажи местных поставщиков выросли на 148% - до 5 млрд рублей. "Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты", - подчеркнула основатель компании.

Больше всего через онлайн-площадку предприниматели Самарской области в текущем году продали продуктов питания, одежды, игрушек, предметов интерьера и товаров для здоровья. Открытие логистического центра Wildberries позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя.

Как отметил производитель ореховой пасты, предприниматель из Самары Игорь Брусянцев, с открытием логистического центра в первую очередь снизятся затраты на логистику. "Сейчас мы поставляем продукцию на распределительные склады в Казань, Краснодар или подмосковные Коледино и Электросталь. Конечно, чтобы отправить на эти склады машину, нужны значительные объемы продукции. Запуск нового логистического центра позволит нам не держать большие запасы продукции на собственных складах, возить в Новосемейкино маленькие партии, буквально на личном автомобиле. В свою очередь, покупатели будут получать максимально свежие ореховые пасты. Упрощение и удешевление логистики скажется и на конечной цене нашей продукции, что станет дополнительным конкурентным преимуществом", - подчеркнул Игорь Брусянцев.

По словам резидента промпарка "Преображенка", учредителя ООО "СамараТрансАвто-2000" (логистический комплекс "Придорожный") Игоря Перлина, логистика как область индустрии и промышленности сегодня выходит на передний план.

"В ней сосредоточены многочисленные технологии и компетенции. Строительство логистического центра "Вайлдберриз" это подтверждает. Создание такого объекта - это колоссальные вложения в само строительство, а также в эксплуатацию, создание рабочих мест, - отметил Игорь Перлин. - Индустриальный парк как площадка, которую предоставляет инвесторам министерство экономического развития региона, - это идеальный вариант для застройщика. Подход руководства Самарской области в этом вопросе очень серьезен, он дает инвесторам возможности для быстрой реализации проектов. И малые предприятия, и крупный бизнес в Самарской области получат необходимую поддержку, которая станет основой для их дальнейшего развития".

До конца года в промпарке "Чапаевск" заработает первая очередь крупного фулфилмент-центра компании OZON, в создание которого инвестор вложит 4 млрд рублей.

Уже 2,5 тысячи субъектов малого бизнеса региона работают на площадке, их ежегодный оборот превышает 6 млрд рублей. С момента ввода объект станет уникальной возможностью для предпринимателей всего Приволжского федерального округа. Сегодня 600 точек выдачи заказов компании обслуживают более чем 290 тысяч активных покупателей из Самарской области. Строительство объекта позволит создать 4000 новых рабочих мест.

"Самарская область - один из приоритетных регионов для нашей компании. За все время работы с ОЗОН местные предприниматели продали через площадку своих товаров более чем на 6 млрд рублей", - отметил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти компании OZON Александр Васильев.

Производитель детских развивающих игрушек Юлия Чубенко работает на маркетплейсе OZON полгода. В ближайшее время девушка намерена расширять ассортимент продукции и осваивать другие электронные площадки.

"В ближайшее время планирую запустить серии брелоков в виде роботов с подвижными элементами и наборы типа "собери сам". Также хочу запустить рекламу своих изделий на маркетплейсе и выходить со своими игрушками на Wildberries, - рассказала Юлия Чубенко. - Безусловно, каждый предприниматель заинтересован в сокращении расходов и сроков доставки своих изделий до покупателей. Распределительные центры - необходимость в нынешних реалиях. Мне как поставщику важно развитие и удобство этого вопроса, поэтому я очень заинтересована в открытии логистических центров на территории Самарской области".

В строительство логистического центра Яндекс.Маркета компания инвестировала более 500 млн рублей. Этот логистический центр - один из крупнейших в Приволжском федеральном округе: общая площадь объекта превышает 30 тысяч квадратных метров, здесь можно хранить до 2,5 млн товаров разных категорий и размеров, а также обрабатывать до 180 тысяч посылок в сутки. Срок доставки заказов до покупателей из ПФО составляет один-три дня.

"Мы уже давно сотрудничаем с компанией "Яндекс", и открытие самарского склада - этот тот драйвер ускорения, который позволит гораздо быстрее доставлять заказы нашим покупателям. Еще на старте нашей деятельности мы сделали выбор в пользу электронной коммерции, и мне отрадно видеть, что логистический хаб наших партнеров становится серьезным звеном глобальной цепочки снабжения и перемещения товаров по всей России, значит нам будет удобнее работать, а наши потребители будут довольны", - отметил создатель бренда спортивного питания "Е|батон" Андрей Коновалов.

В Самарской области активно растет и сам рынок электронной торговли. По итогам прошлого года объем розничных онлайн-продаж в Самарской области превысил 38 млрд рублей. Это 163,6% к уровню 2020 года или 5% от общего оборота розничной торговли по региону. В январе-июне 2022 года данный показатель, по оценке областного минэкономразвития, составил 5,5%.

"Системная работа управленческой команды региона по созданию благоприятного инвестклимата, реализации в Самарской области крупных инфраструктурных проектов позволяет нам привлекать крупных инвесторов, в том числе в сфере электронной коммерции. В этом году мы вместе с инвесторами запустили работу распределительного центра компании "Яндекс.Маркет", начали строительство логистического центра Wildberries. До конца года будет открыт крупный объект компании OZON. - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. - Привлекая крупные компании, мы создаем возможности для малого бизнеса. Предприниматели региона активно выходят на маркетплейсы, в том числе с господдержкой. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает услуги по размещению на электронных площадках и регулярно проводит обучение работе на маркетплейсах", - пояснил министр.

Одним из таких предпринимателей стала производитель детской одежды Таисия Медведева. Благодаря услуге центра "Мой бизнес" девушка реализует свою продукцию через площадку OZON. "Нас провели по проторенной дорожке, буквально за руку: специалисты оказали нам консалтинговые услуги, они провели фотосъемку продукции, правильно упаковали и отправили на склад, доработали нашу карточку. Это очень действенный инструмент поддержки, мы смогли избежать многих ошибок", - рассказала предприниматель.

Популярность Самарской области для строительства логистических и складских объектов обусловлена ее удобным географическим расположением и уникальной транспортной инфраструктурой. В регионе проходят основные федеральные транспортные артерии, что определяет удобную логистику по всем направлениям. Здесь развито не только автомобильное, но и железнодорожное, речное и авиационное сообщение.

В настоящее время в Шигонском районе недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль, которая пройдет в непосредственной близости от города, в том числе Особой экономической зоны "Тольятти" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", станет новым импульсом развития территории и повысит интерес инвесторов к региону.

Кроме того, Самарская область входит в десятку крупнейших промышленных регионов страны, она находится в центре крупного потребительского рынка. Сегодня в радиусе 500 километров от него проживает более 30 миллионов человек.

В строительство логистических центров на территории Самарской области инвестировали и такие компании, как "Магнитогорский металлургический комбинат", "Магнит", "Ашан", "Хофф", "Красное и Белое", "Мир инструмента", "ДНС", "ЭТМ", "ВИТА", "Почта России".

В настоящее время в промпарке "Преображенка-2" полным ходом идет строительство распределительного центра для ритейлера Х5 Group. Объект уникален для всего Поволжья: это мультитемпературный склад, в котором треть площади займет холодильное оборудование. Распределительный центр будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала. Строительство комплекса идет опережающими темпами - объект планируется ввести в эксплуатацию уже в апреле 2023 года, на несколько месяцев раньше запланированного срока. В будущем распределительном центре будет создано более 1000 рабочих мест.

"В силу многих факторов наш регион удобен для проектов в сфере логистики, и сегодня мы ведем переговоры еще с целым рядом компаний по размещению таких комплексов на территории Самарской области", - рассказал о работе с инвесторами Дмитрий Богданов.